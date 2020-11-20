Сирия посчитала провокацией визит Помпео на Голанские высоты

«Визит Помпео является преднамеренным провокационным шагом на фоне завершения президентского срока Дональда Трампа», — обозначили в сирийском МИД, добавив, что это грубое нарушение суверенитета САР.

Отмечается, что Помпео стал первым госсекретарем США, который посетил Голанские высоты.

«Я очень хотел совершить сюда эту поездку, чтобы рассказать миру, что мы сделали все верно», — признался он.