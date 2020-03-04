Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции с помощью РЗК С-200 «Ангара» на северо-западе страны.

По информации издания Al Masdar News, солдаты сирийской армии в Идлибе целились в турецкий F-16, которому удалось избежать столкновения с ракетой и вернуться в воздушное пространство Турции.

Ранее во вторник сирийцам удалось сбить два турецких беспилотника в окрестностях города Саракеб и к востоку от деревни Хан аль-Сабиль после того, как они нарушили воздушное пространство страны. Это был седьмой сбитый дрон за последние два дня.

С 1 марта Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом, предупредив, что любой летательный аппарат будет расценен как «враждебный» и сбит.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале, когда в районе активизировались террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Боевики начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. В итоге погибли 36 человек ранения получили более 30 человек. После этого Турция развернула операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийских военных.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.