17 января 2023, 10:38
Сирия получит до $15 млн на поддержку независимых СМИ
Соединенные Штаты планируют выделить Сирии до 15 миллионов долларов на поддержку независимых СМИ. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ Госдепартамента США.
Деньги будут идти на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, расширение вещания независимых медиа.
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В Госдепартаменте считают, что в Сирии существуют проблемы с дезинформацией, которую якобы запустили власти республики, а также Россия и Иран.
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«В информационном ландшафте страны преобладают поддерживаемые государством пропагандистские и дезинформационные кампании, проводимые сирийским режимом, Россией, Ираном и другими злонамеренными субъектами», — говорится в документе.
США
Сирия
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