Мир 17 января 2023, 10:38 Сирия получит до $15 млн на поддержку независимых СМИ

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Соединенные Штаты планируют выделить Сирии до 15 миллионов долларов на поддержку независимых СМИ. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Деньги будут идти на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, расширение вещания независимых медиа.

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В Госдепартаменте считают, что в Сирии существуют проблемы с дезинформацией, которую якобы запустили власти республики, а также Россия и Иран.

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«В информационном ландшафте страны преобладают поддерживаемые государством пропагандистские и дезинформационные кампании, проводимые сирийским режимом, Россией, Ираном и другими злонамеренными субъектами», — говорится в документе.

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