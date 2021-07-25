Сирия получила первую партию российской вакцины «Спутник Лайт»

Россия доставила в Сирию 250 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и миллион тестов для лабораторной диагностики COVID-19.

«Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тысяч доз российской векторной вакцины „Спутник Лайт“ и миллиона тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», — привело РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

Партию российской вакцины и тестов для диагностики коронавируса доставил в Сирию Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В пути следования были соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров.

Все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной прививки. Особенно хорошо себя зарекомендовал «Спутник Лайт», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Масштабная прививочная кампания началась в России в декабре 2020 года. Первый компонент вакцины уже получили 33,6 миллиона человек. Темп вакцинации вырос, когда регионы начали вводить новые ковидные ограничения после вспышки коронавируса в начале лета.