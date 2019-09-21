Сирия перехватила беспилотник с кассетными бомбами

Специальные службы засекли и сбили летательный аппарат к северу от Эль-Кунейтры. Саперы обнаружили внутри него кассетные бомбы, начиненные веществом С-4 для усиления мощности взрыва. Теперь военные должны обезвредить беспилотник.

Кроме того, сирийские бойцы нашли склад террористов в деревне Барика в пригороде Эль-Кунейтры. Там лежали боеприпасы, гранаты для РПГ, средние пулеметы, «начинка» для самодельных снарядов, аппаратура спутниковой связи, лекарства. Также военные обнаружили продовольствие, произведенную в Израиле технику и автомобили с израильскими номерами.

Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на обстрел Подробнее

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по территории Сирии. Это их ответы на обстрелы со стороны САР.

Как минимум два взрыва прогремели в небе над Дамаском вечером 20 сентября, писало ИА Nation News. Военные заметили неопознанные летающие объекты, которые впоследствии уничтожили сирийские силы ПВО.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии 24 августа. Они целились по объектам иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на Израиль с помощью беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей.