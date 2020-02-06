Сирия отбила ракетный удар по Дамаску. Видео

С Голанских высот по Дамаску выпустили несколько ракет. Комплексы ПВО Сирии справились со своей задачей и сбили их в воздухе. Отражение атаки попало на видео.

Агентство SANA опубликовало ролик, на котором в ночном небе видна летящая светящаяся точка — ракета. Через несколько секунд эта точка вспыхивает. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента, в Дамаске этой ночью слышны взрывы.

Армия Израиля эту атаку пока никак не прокомментировала. Тель-Авив постоянно атакует разные объекты на территории Сирии и называет это борьбой против иранского военного присутствия.

7 января в Дамаск прилетал президент России Владимир Путин. После приземления самолета он сразу поехал на командный пункт российских войск. Там Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом. Во время переговоров российский лидер отметил большую работу, которую провели для сохранения сирийской государственности и восстановления ее целостности.