Мир 12 января 2023, 19:21 Сирия официально поддержала спецоперацию Президент Сирии Асад поддержал спецоперацию России на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по дамасскому урегулированию Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку спецоперации. Об этом сообщили журналисты издания SANA.

«Наблюдаемая в настоящее время в мире борьба в политической и медийной сферах достигла своего апогея», — процитировали они Асада.

Реклама

По их данным, президент Сирии указал на усиление этого противостояния. Он отметил, что текущая ситуация требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях. В связи с этим он подчеркнул, что Сирия выступает в поддержку спецоперации, которую союзные силы включая ВС России ведут боестолкновения с ВСУ и их сторонниками.

Реклама

Ранее стало известно, что власти Турции выразили готовность признать Асада легитимным президентом Сирии. Также представители восточной страны заявили, что планируют возобновить дипломатические отношения с правительством САР.