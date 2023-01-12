12 января 2023, 19:21
Сирия официально поддержала спецоперацию
Президент Сирии Асад поддержал спецоперацию России на Украине
Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по дамасскому урегулированию Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку спецоперации. Об этом сообщили журналисты издания SANA.
«Наблюдаемая в настоящее время в мире борьба в политической и медийной сферах достигла своего апогея», — процитировали они Асада.
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По их данным, президент Сирии указал на усиление этого противостояния. Он отметил, что текущая ситуация требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях. В связи с этим он подчеркнул, что Сирия выступает в поддержку спецоперации, которую союзные силы включая ВС России ведут боестолкновения с ВСУ и их сторонниками.
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Ранее стало известно, что власти Турции выразили готовность признать Асада легитимным президентом Сирии. Также представители восточной страны заявили, что планируют возобновить дипломатические отношения с правительством САР.
Сирия
Международные отношения
Специальная военная операция РФ на Украине
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