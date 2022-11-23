23 ноября 2022, 17:33
Сирия обвинила Турцию в срыве астанинских договоренностей
Замглавы МИД Сирии заявил об отказе Турции выполнять обязательства «астанинского формата»
«Астанинский формат» мог показать большую эффективность, если бы власти Турции выполнили взятые на себя обязательства. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.
Он отметил, что руководство соседней страны также отказалось соблюдать договоренности, которых достигло с Россией по урегулированию ситуации в Сирии.
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«Проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласилась с ними», — заявил Сусан.
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Очередной раунд переговоров «астанинского формата» прошел в Казахстане с 22 по 23 ноября. В нем приняли участие представители России, Турции и Ирана как стран гарантов, а также делегации от правительства и оппозиционных сил Сирии и ООН.
Переговоры идут с 2017 года с целью прекращения вооруженного конфликта в Сирии. Первым итогом стало создание конституционного комитета, который готовит конституционную реформу.
Военные Турции в начале недели приступили к операции «Коготь-меч», в ходе которой нанесли авиаудары по позициям вооруженных сил курдов на севере Сирии и Ирака. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что готов ввести на территорию соседних стран танки и артиллерию.
В рамках последнего заседания «астанинского формата» российская делегация призвала Турцию отказаться от сухопутной операции, чтобы не усиливать эскалацию конфликта.
Турция
Сирия
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