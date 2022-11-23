Мир 23 ноября 2022, 17:33 Сирия обвинила Турцию в срыве астанинских договоренностей Замглавы МИД Сирии заявил об отказе Турции выполнять обязательства «астанинского формата» РИА «Новости»

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«Астанинский формат» мог показать большую эффективность, если бы власти Турции выполнили взятые на себя обязательства. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

Он отметил, что руководство соседней страны также отказалось соблюдать договоренности, которых достигло с Россией по урегулированию ситуации в Сирии.

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«Проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласилась с ними», — заявил Сусан.

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Очередной раунд переговоров «астанинского формата» прошел в Казахстане с 22 по 23 ноября. В нем приняли участие представители России, Турции и Ирана как стран гарантов, а также делегации от правительства и оппозиционных сил Сирии и ООН.

Переговоры идут с 2017 года с целью прекращения вооруженного конфликта в Сирии. Первым итогом стало создание конституционного комитета, который готовит конституционную реформу.

Военные Турции в начале недели приступили к операции «Коготь-меч», в ходе которой нанесли авиаудары по позициям вооруженных сил курдов на севере Сирии и Ирака. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что готов ввести на территорию соседних стран танки и артиллерию.

В рамках последнего заседания «астанинского формата» российская делегация призвала Турцию отказаться от сухопутной операции, чтобы не усиливать эскалацию конфликта.