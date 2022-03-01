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    01 марта 2022, 04:05

    Сирия объяснила ситуацию на Украине планами США отрезать Европу от российского газа

    Сирийский дипломат Джаафари: США решили с помощью Украины отрезать Европу от газа из РФ

    Дарья Бунякова

    Американские власти спровоцировали Украину на военный конфликт с Россией, чтобы отрезать страны Европы от российского газа. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

    Сирия объяснила ситуацию на Украине планами США отрезать Европу от российского газа

    По словам замглавы сирийского МИД, США работали над планом блокировки «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до нынешних событий на Украине.

    «Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости», — сказал Джаафари в интервью РИА «Новости».

    При этом он добавил, что президент США не мог предвидеть будущее и знать, что Россия развернет специальную операцию на Украине. Американцы используют экономику для достижения своих целей в политической сфере. Как отметил замминистра, Запад подтолкнул Украину к конфликту, чтобы взорвать ситуацию в стране.

    «Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент Путин все это время был в положении защиты, а не нападения», — заключил Джаафари.

    Специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Сейчас делегации России и Украины проводят консультации с руководствами своих стран для подготовки ко второму раунду переговоров. Первая встреча состоялась 28 февраля в Белоруссии.