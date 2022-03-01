Сирия объяснила ситуацию на Украине планами США отрезать Европу от российского газа

Американские власти спровоцировали Украину на военный конфликт с Россией, чтобы отрезать страны Европы от российского газа. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

По словам замглавы сирийского МИД, США работали над планом блокировки «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до нынешних событий на Украине.

«Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости», — сказал Джаафари в интервью РИА «Новости».

При этом он добавил, что президент США не мог предвидеть будущее и знать, что Россия развернет специальную операцию на Украине. Американцы используют экономику для достижения своих целей в политической сфере. Как отметил замминистра, Запад подтолкнул Украину к конфликту, чтобы взорвать ситуацию в стране.

«Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент Путин все это время был в положении защиты, а не нападения», — заключил Джаафари.

Специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Сейчас делегации России и Украины проводят консультации с руководствами своих стран для подготовки ко второму раунду переговоров. Первая встреча состоялась 28 февраля в Белоруссии.