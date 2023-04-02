Мир 02 апреля 2023, 03:28 Сирия назвала число пострадавших при ракетной атаке на Хомс Минобороны Сирии: пять сирийских военных получили ранения при израильской атаке на Хомс flickr

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Пять сирийских военных пострадали из-за ракетного удара Израиля по провинцию Хомс в центральной части Сирии. Об этом сообщило министерство обороны САР, уточнило РИА «Новости».

«Сегодня около 00:35 израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную атаку, ударив по некоторым районам города Хомс и провинции. В результате агрессии пять военных получили ранения», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, средства противовоздушной обороны Сирии сбили часть израильских ракет. Также в результате атаки на Хомс был нанесен материальный ущерб.

Сирийская радиостанция Sham FM ране информировала о четверых сирийских военных, которые пострадали при израильском ударе по базе в Хомсе. По данным телеканала Al Ekhbariya, силы противовоздушной обороны Сирии атаковали воздушные цели над провинцией Хомс в ответ на ракетную атаку Израиля.