Сирия начала процедуру признания ДНР

В Сирии запустили процедуру по признанию Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Делегация республики во главе с министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой посетила Дамаск.

«В ходе встречи президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики», — подчеркнул Пушилин, добавив, что в ДНР готовы к полноценным отношениям с Сирией по всем направлениям.

Представители ДНР, подчеркнул глава республики, предложили Асаду рассмотреть возможность участия его страны в международном трибунале над украинскими боевиками. Их обвиняют в преступлениях против жителей Донбасса.

Пушилин поблагодарил сирийскую сторону за организацию визита, а президента Асада — за теплые слова в адрес ДНР.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество с сирийским народом», — заключил глава республики.