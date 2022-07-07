Сирия и ДНР подружатся парламентами

Власти Донецкой Народной Республики пригласили коллег из Сирии в Донбасс и предложили создать парламентскую группу дружбы. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«На встрече с председателем Народного совета САР Хаммудой Саббахом мы предложили рассмотреть возможность создания парламентской группы дружбы между Донецкой народной и Сирийской Арабской республиками», — сказала она.

Для предметного обсуждения депутаты уже пригласили коллег из Сирии в Донбасс.

Сотрудничество между парламентариями началось в конце прошлого года. Общественное движение «Донецкая Республика» и партия «Баас» подписали соглашение в декабре 2021 года.