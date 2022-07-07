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    07 июля 2022, 08:24

    Сирия и ДНР подружатся парламентами

    ДНР предложила Сирии создать парламентскую группу дружбы

    Екатерина Виславская

    Власти Донецкой Народной Республики пригласили коллег из Сирии в Донбасс и предложили создать парламентскую группу дружбы. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

    Сирия и ДНР подружатся парламентами

    «На встрече с председателем Народного совета САР Хаммудой Саббахом мы предложили рассмотреть возможность создания парламентской группы дружбы между Донецкой народной и Сирийской Арабской республиками», — сказала она.

    Для предметного обсуждения депутаты уже пригласили коллег из Сирии в Донбасс.

    Сотрудничество между парламентариями началось в конце прошлого года. Общественное движение «Донецкая Республика» и партия «Баас» подписали соглашение в декабре 2021 года.