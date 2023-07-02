Мир 02 июля 2023, 08:27 Сирены воздушной тревоги завыли в Киеве и области Воздушную тревогу объявили на территории Киева и Киевской области РИА «Новости»

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В Киеве и Киевской области сработала воздушна тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены завыли 2 июля около 07:20. В столице Украины и области тревога срабатывала дважды: до этого оповещение включали в 02:29.

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Ранее воздушная тревога звучала в Полтавской, Харьковской, Черкасской области. Украинские Telegram-каналы сообщали, что были слышны взрывы.

Накануне, 1 июля, взрыв раздался в Мелитополе. Жителей успокоили, что сработала российская система ПВО, позже администрация показала осколки сбитой ракеты, пострадавших и разрушений нет. Город под надеждой защитой российских войск.