02 июля 2023, 08:27
Сирены воздушной тревоги завыли в Киеве и области
Воздушную тревогу объявили на территории Киева и Киевской области
В Киеве и Киевской области сработала воздушна тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сирены завыли 2 июля около 07:20. В столице Украины и области тревога срабатывала дважды: до этого оповещение включали в 02:29.
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Ранее воздушная тревога звучала в Полтавской, Харьковской, Черкасской области. Украинские Telegram-каналы сообщали, что были слышны взрывы.
Накануне, 1 июля, взрыв раздался в Мелитополе. Жителей успокоили, что сработала российская система ПВО, позже администрация показала осколки сбитой ракеты, пострадавших и разрушений нет. Город под надеждой защитой российских войск.
Киев
Украина
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