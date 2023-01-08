08 января 2023, 01:02
Сирены воздушной тревоги сработали в трех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях страны
В ночь на воскресенье, 8 января, в нескольких регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в 00:07 по московскому времени, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Воздушная тревога зазвучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. кроме того, сирена слышна в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
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В Харькове, как отметило украинское издание «Страна.ua», были слышны четыре взрыва.
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Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Кремль призвал и Украину соблюдать его. Но киевский режим отверг предложение.
Российские войска в указанный период соблюдали режим тишины. Со стороны украинских войск продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. В рождественскую ночь ВСУ семь раз атаковали населенные пункты в ДНР.
Украина
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