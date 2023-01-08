Мир 08 января 2023, 01:02 Сирены воздушной тревоги сработали в трех областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на воскресенье, 8 января, в нескольких регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в 00:07 по московскому времени, следует из данных официального ресурса для оповещения.

Воздушная тревога зазвучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. кроме того, сирена слышна в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Реклама

В Харькове, как отметило украинское издание «Страна.ua», были слышны четыре взрыва.

Реклама

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Кремль призвал и Украину соблюдать его. Но киевский режим отверг предложение.

Российские войска в указанный период соблюдали режим тишины. Со стороны украинских войск продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. В рождественскую ночь ВСУ семь раз атаковали населенные пункты в ДНР.