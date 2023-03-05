Мир 05 марта 2023, 22:39 Сирены воздушной тревоги сработали на Украине в пятый раз за день Воздушную тревогу объявили в восточных областях Украины РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в восточных областях Украин. Это уже пятое предупреждение об атаке с воздуха за воскресенье, 5 марта. Об этом сообщил РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Сирены включили в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

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Главы военно-гражданских администраций областей Украины в своих Telegram-каналах не выпустили никакого предупреждения жителям.

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По данным украинских СМИ, системы противовоздушной обороны засекли в небе присутствие семи беспилотников. Людей попросили сохранять спокойствие и следовать дальнейшим инструкциям.

В воскресенье, 5 марта, в Синельниковском районе Днепропетровской области во время объявленной воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Громкие звуки объяснили работой системы ПВО. Жителей попросили пройти в укрытия. Особый режим отменили через 30 минут.