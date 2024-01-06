Мир 06 января 2024, 07:58 Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской области Воздушную тревогу объявили в Харьковской области РИА «Новости»

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Второй раз за субботу, 6 января, власти Харьковской области объявили воздушную тревогу. Это подтверждается данными онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первый сигнал тревоги прозвучал в 00:44, второй — в 06:58. Сирены воздушной тревоги также звучали в Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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По данным издания «Страна», минувшей ночью были замечены беспилотники в Киевской, Житомирской областях. Украинские журналисты также сообщали о пожаре в Днепре (бывший Днепропетровск).

Ранее в Харьковской области прогремели пять взрывов, под ударом оказалась промышленная зона. Эксперты считают, что ВС России наносят точечные удары по военным украинским объектам, чтобы перегрузить их систему ПВО.