06 января 2024, 07:58
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Харьковской области
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области
Второй раз за субботу, 6 января, власти Харьковской области объявили воздушную тревогу. Это подтверждается данными онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Первый сигнал тревоги прозвучал в 00:44, второй — в 06:58. Сирены воздушной тревоги также звучали в Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
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По данным издания «Страна», минувшей ночью были замечены беспилотники в Киевской, Житомирской областях. Украинские журналисты также сообщали о пожаре в Днепре (бывший Днепропетровск).
Ранее в Харьковской области прогремели пять взрывов, под ударом оказалась промышленная зона. Эксперты считают, что ВС России наносят точечные удары по военным украинским объектам, чтобы перегрузить их систему ПВО.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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