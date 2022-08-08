Сирены сработали на юге Израиля после объявления перемирия

Сирены тревоги сработали на юге Израиля после начала действия режиме прекращения огня. Местных жителей предупредили о возможном ракетном обстреле.

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы военных.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра заявила, что режим прекращения огня начнет действовать в 23:30 7 августа. Информацию о перемирии подтвердила и палестинская группировка «Исламский джихад»*. При этом Израиль оставил за собой право открыть ответный огонь в случае обстрелов.

Армия Израиля атаковала сектор Газа за несколько минут до начала перемирия. Военные объявили, что операция «Рассвет» завершилась финальным штурмом. Удары назвали ответом на обстрел со стороны террористов.

Израильская армия начала проводить операцию в пятницу, 5 августа. По данным Минздрава сектора Газа, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек. Более 300 человек получили ранения.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.