Мир 02 июля 2023, 02:12 Сирена воздушной тревоги загудела в Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины, об этом свидетельствуют данные ресурса оповещения населения. Сирена загудела и в подконтрольной Киеву части ДНР.

Об угрозе с воздуха предупредили жителей Полтавской, Харьковской, Черкасской области. Ранее воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской и Херсонской областей.

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Украинские Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы в Николаевской области, по беспилотникам работает система ПВО. В пригороде города Запорожье также раздаются взрывы, которые приписывают работе противовоздушной обороны.

Днем ранее в Киеве раздался взрыв, но воздушную тревогу в украинской столице не объявляли. В тот же день СМИ сообщили о взрыве в Николаеве. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке дронами «Шахид».