Сиомара Кастро стала президентом Гондураса

Сиомара Кастро провозглашена президентом Гондураса с 2022 по 2026 годы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу Национального избирательного совета страны Кельвина Агирре.

Он отметил, что она получила 1,7 миллиона голосов, что достаточно для ее признания президентом. В истории страны она станет первой женщиной-президентом.

«Пленум членов Национального избирательного совета официально объявляет президентом Гондураса на четырехлетний период с 27 января 2022-го по 27 января 2026 года гражданку Ирис Сиомару Кастро Сармьенто», — рассказал Агирре.