Мир 15 марта 2024, 11:48 Синоптики зафиксировали самую теплую зиму в Испании за всю историю метеонаблюдений в стране

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Испанское государственное метеорологическое агентство (AEMET) сообщило о зиме 2023–2024 года как о самой теплой зиме в стране с 1961 года. Об этом написало РИА «Новости».

Средняя температура на материковой части достигала 8,5 градуса. При этом на Канарских островах ситуация выглядела иначе. Там средняя температура составила 17,7 градуса, что на 2,5 градуса выше среднего показателя, сообщил сайт телеканала «Звезда».

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Прошедшую зиму нельзя назвать засушливой для Испании. Январь по количеству дождей синоптики окрестили «нормальным», а вот февраль стал более влажным, чем обычно.