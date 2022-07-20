Синоптик Тишковец рассказал, дойдет ли до РФ аномальная жара из Великобритании

Аномальная жара стоит в Великобритании — жители Лондона мучаются от температуры около +40 градусов. Синоптик Евгений Тишковец рассказал Life, почему сложилась такая ситуация, и заверил, что россиянам опасаться аномальной жары не стоит.

«Азорский блокирующий антициклон встал и не пускает североатлантические циклоны в Западную Европу. То есть его жизнь — она не как обычно, пять-семь суток максимум естественно синоптического периода, но значительно дольше. Это блокирующий процесс, который не пускает циклон и с прохладой, и с дождями. Соответственно, разогревается, как сковородка на огне, все дальше, дальше. Пока особых улучшений я не вижу на горизонте. Ситуация будет только ухудшаться», — объяснил синоптик.

Однако до России антициклон не дойдет. Август в средней полосе РФ будет спокойным по погоде. В ближайшие выходные станет потеплее, воздух прогреется до +25…+30 градусов, но выше температура уже не будет подниматься до конца лета.