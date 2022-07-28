Синоптик Шувалов объяснил участившиеся случаи природных аномалий

Участившиеся случаи аномальной жары и рекордных осадков связаны с изменением климата планеты. Об этом ИА НСН рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Он рассказал, что аномалии происходят все чаще, и этот процесс длится как минимум 50 лет. Такие явления неизбежны при глобальном потеплении.

«Полмиллиарда человек испытывают аномальную жару в Китае, рекорды в Киргизии, Туркменистане, это ощутимые проявления изменений в климатической системе. Климат сегодня меняется, изменения будут идти с увеличенной скоростью, выбросы парниковых газов увеличиваются. Во время пандемии производство упало, но это не повлияло на глобальную температуру», — сказал Шувалов