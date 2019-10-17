Синод оборвал диалог с признавшими ПЦУ архиереями Элладской церкви

На заседании члены Священного Синода изучили документы внеочередного Собора иерархии Элладской православной церкви от 12 октября, опубликованные в СМИ. В частности, они рассмотрели коммюнике Собора и доклад Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима «Автокефалия церкви Украины». В официальном сообщении предлагается признать «автокефалию Православной церкви независимой Украинской республики».

По итогам заседания, которое прошло 17 октября, Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) решил прекратить общение с признавшими ПЦУ архиереями Элладской Церкви.

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Синод отказался благословить совершение паломнических поездок, в которые собрались указанные архиереи.

Помимо этого, Синод уполномочил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах, если он будет поминать во время богослужений главу какой-либо ПЦУ.

Решение Синода относительно позиции священноначалия Элладской православной церкви по украинскому церковному вопросу оказалось достаточно мягким. Так считает руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков.

«Во-первых, не прозвучали тезисы, осуждающие антиканоническую деятельность Константинопольского (а по сути, стамбульского) патриарха Варфоломея как еретическую по своей сути (а соответственно, осуждающие сторонников Фанара из Элладской церкви как еретиков)», — объяснил он.

Кроме того, Синод не разорвал евхаристическое общение «со всей полнотой Элладской церкви».