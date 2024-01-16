Мир 16 января 2024, 15:49 «Синьхуа»: археологи обнаружили более 300 древних захоронений в Китае

Читать 360tv в

Археологи сделали удивительную находку на востоке Китая. Там обнаружили более 300 древних гробниц. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Захоронения находятся в городе Цзинан. Некоторые из них относятся к периоду V–III веков до нашей эры.

Реклама

Во время раскопок ученые также собрали 850 артефактов. Среди них — глиняные горшки, медные монеты и керамические тарелки, добавило ИА НСН.