Сингапурский суд приговорил человека к смертной казни по Zoom

В Сингапуре огласили первый смертный приговор через платформу Zoom. Его повесят за контрабанду героина.

«Для безопасности всех участников процесса слушание дела <…> проводилось по видеосвязи», — сказал представитель суда агентству Reuters, объяснив изменение формата мерами против коронавируса.

Представитель добавил, что для Сингапура это было первое уголовное дело, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании.

Следствие считает, что 37-летний гражданин Малайзии Пунитхам Генасан причастен к незаконной контрабанде 28,5 грамма героина в Сингапур в 2011 году. За это Верховный суд страны приговорил его к повешению. В Сингапуре за хранение даже небольшого количества наркотиков полагается смертная казнь.

Адвокат Генасана рассказал, что они намерены подать апелляцию. Он добавил, что был не против дистанционного вынесения вердикта и что судью было хорошо слышно.

Этот случай первый для Сингапура, но не для мира. В начале мая в Нигерии вынесли смертный приговор Олалекану Хамиду, который в 2018 году совершил убийство матери своего работодателя. Правозащитники раскритиковали практику вынесения подобных вердиктов дистанционно.

С начала эпидемии в Сингапуре зафиксировали более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 22 пациента.