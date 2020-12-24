Сингапур заявил о первом зараженном британским штаммом коронавируса

В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Еще у 11 человек первый сданный тест показал положительный результат.

Мутировавший вирус выявили у местной студентки, которая недавно вернулась из Лондона. Об этом сообщил телеканал CNA со ссылкой на данные Минздрава страны.

На следующий день после возвращения домой у девушки поднялась температура, еще через день у нее подтвердили COVID-19. Всех близких студентки поместили в карантин. Взятые анализы показали отсутствие инфекции.

В министерстве добавили, что «в настоящее время нет доказательств того, что штамм B117 циркулирует в сообществе».

«Мы ждем результатов еще для 11 предварительно положительных случаев», — сказали в Минздраве.

С 17 ноября по 17 декабря коронавирус обнаружили у 31 человека, вернувшихся в Сингапур из европейских стран. Всех инфицированных поместили в карантин. Непосредственно в обществе подтвердили не более 10 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в республике заразились свыше 58,4 тысячи человек, скончались 29.