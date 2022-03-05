Сингапур ввел санкции против четырех российских банков — это ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИДа Сингапура.

Всем финансовым институтам страны, в числе которых банки, биржи, страховые компании и прочие организации, запрещено работать с четырьмя указанными российскими банками, отмечено в сообщении.

В Сингапуре также запрещается заключение сделок и предоставление финансовых услуг для привлечения капитала российскому правительству, Центробанку РФ и «любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени».

Власти Сингапура еще ввели запрет на транзакции, которые связаны с криптовалютой, для обхода ограничений. А экспортный контроль, как добавили в ведомстве, вводится в отношении предметов двойного назначения.

Россияне стали массово снимать наличные и закупаться впрок продуктами и техникой после того, как страны Запада ввели санкции в отношении российских банков. Экономист Вячеслав Зайченко отметил, что сейчас важно не брать на себя новых кредитов и не совершать избыточных покупок. В беседе с «360» он рекомендовал россиянам запастись терпением — как минимум на 90 дней. Ситуация должна разрешиться ближе к этому времени.