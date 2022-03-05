Сингапур решил не поставлять в Россию товары военного назначения

Власти Сингапура в ответ на проведение Россией военной операции на Украине решили ввести запрет на поставки в РФ всех товаров военного назначения, а также двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность». Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Сингапура.

Власти страны раскритиковали операцию России на Украине, заявив, что она противоречит Уставу ООН и нарушает международное право. В МИД отметили, что по-прежнему ценят хорошие отношения с РФ, но «не могут смириться с нарушением российским правительством суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства».

Сингапур ранее присоединился к международным санкциям, которые ввели западные страны из-за проведения военной операции на Украине. Так, страна ввела ограничительные меры против четырех российских банков. Это ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.

«Необходимо уважать суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность всех стран, больших и малых. Сингапур серьезно относится к любому нарушению этих основных принципов, поскольку они имеют основополагающее значение для выживания страны», — говорится в заявлении МИД.

Власти Сингапура также запретили заключать сделки и предоставлять услуги для привлечения капитала российскому правительству, Центробанку РФ и «любому юридическому лицу, которое они контролируют или которое действует от их имени».