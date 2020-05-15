Синдром Кавасаки выявили у детей в США и Европе. Это все из-за коронавируса?

В нескольких странах на фоне пандемии коронавируса медики фиксируют вспышку синдрома Кавасаки. Диагностируют его детям. Случаи уже выявили во Франции, Италии, США и других государствах.

Среди американцев из-за мультисистемного воспалительного синдрома скончались трое детей, рассказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.

«В штате Нью-Йорк расследуется 102 случая воспалительных заболеваний у детей, связанных с СОVID-19. К сожалению, три ребенка погибли из-за этой болезни. <…> У нас есть случаи среди детей всех возрастов», — написал Куомо.

Позже он добавил, что еще в 16 штатах сообщили о случаях заболевания, которое может иметь отношение к коронавирусу. Губернатор подчеркнул, что синдром Кавасаки диагностируют и маленьким жителям еще шести европейских стран.

В итальянской провинции Бергамо, отметил журнал Lancet, врачи фиксируют 30-кратный рост числа пациентов с этим заболеванием во время пандемии коронавируса.

Вспышка произошла в отделении педиатрии одной из больниц провинции. В медучреждение с 18 февраля по 20 апреля поступили 10 несовершеннолетних пациентов с синдромом Кавасаки. COVID-19 подтвердили у восьми из них. За пять предыдущих лет больных, которым диагностировали воспаление, было всего 19.

«Мы фиксируем большое количество случаев болезни <…> после эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, которая минимум в 30 раз выше месячной заболеваемости за предыдущие пять лет», — подчеркнули ученые. Они обратили внимание, что выявили «четкое начало» подобных случаев. Точкой отсчета стал первый выявленный пациент с COVID-19 в Бергамо.

Заболевшие есть и в Париже, говорится в размещенном на медицинском портале medRxiv докладе. Французские специалисты сообщили о 17 детях с синдромом Кавасаки, которых положили в педиатрическое отделение университетской больницы города с этим диагнозом. Их госпитализировали с 27 апреля по 7 мая. С 2018 по 2019 годы во Франции ни разу не зарегистрировали двухнедельный период с более чем одним ребенком, у которого есть воспаление.

Средний возраст пациентов — 7,5 года. Синдром Кавасаки диагностировали детям от 3,7 до 16,6 года. Почти у двух третей заболевших хотя бы один из родителей африканского происхождения. При этом у 82% родителей заболевших детей были симптомы COVID-19.

«Текущая вспышка в Париже может быть связана с SARS-CoV2. Для нее характерен необычно высокий процент детей африканского происхождения, у которых возникли проблемы с ЖКТ», — заключили врачи. У детей появляются жар, сыпь, боль в животе и рвота.

Воспалительный синдром, уточнило РИА «Новости», выявили также в Великобритании, Германии и Швейцарии.