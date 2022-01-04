Отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России объясняется «синдромом Бабченко-Гордона». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В медицине эти симптомы описаны как „синдром Бабченко-Гордона“: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что украинский журналист много лет прожил в Москве. Все это время Цимбалюк говорил по российско-украинскую войну и не вылезал из столичных ресторанов. Также официальный представитель МИД подчеркнула, что украинец выпускал провокационно-фейковые материалы в Сети.

«На все вопросы „чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим ‚на передовую‘“ отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», — прокомментировала действия украинца Захарова.

Ранее Цимбалюк заявил, что уехал из России из-за угрозы своей безопасности. Он сообщил, что прокуратура Москвы прислала ему повестку на допрос, которую позже отменила.