США могут столкнуться с масштабыми проблемами из-за конфликта с Россией. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sina.

На данный момент у стран существует множество проблем во взаимоотношениях. В дальнейшем разногласия могут привести к конфликту. При этом в таком случае Соединенным Штатам придется вложить множество средств в развитие вооружения. Однако с большой вероятностью это не поможет стране одолеть Россию, так как она в короткое время сможет подавить конфликт, используя свой военный потенциал, передали Nation News.

«США будут делать упор на высокоинтенсивное противостояние с использованием передовых боевых систем», — отметили аналитики.