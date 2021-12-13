Символом года в Японии выбран иероглиф «золото»

Символом 2022 года в Японии стал иероглиф «кин» — «золото». Такой выбор связан с рекордным количеством медалей, завоеванных японскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на NHK.

По традиции символ года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров начертил в прямом эфире национального телевидения монах Сэйхан Мори, настоятель буддистского «Храма чистой воды» в Киото.

Каждый год в Японии выбирают иероглиф, каким-то образом символизирующий год. Например, в прошлом году это был иероглиф «тесный» — в знак рекомендаций избегать тесных пространств, скопления людей и близких контактов с людьми в связи с распространением COVID-19.

А во всем мире символом 2022 года станет Голубой Водяной Тигр. Россиянам рассказали, чего ждать от следующего года и как правильно встретить Новый год, чтобы «задобрить» талисман года и сделать 2022 удачным.