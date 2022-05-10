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    10 мая 2022, 21:28

    «Символизирует инсценировку». Облитый краской посол России в Польше ответил на провокацию журналиста

    Посол России в Польше Андреев сравнил вылитую на него фальшивую кровь с постановкой в Буче

    Александр Иванов

    Облитый краской посол России в Варшаве Сергей Андреев не поддался на провокацию журналиста программы Szkło Kontaktowe местного телеканал TVN SA. Видео с места появилось в официальном аккаунте передачи в Twitter.

    «Символизирует инсценировку». Облитый краской посол России в Польше ответил на провокацию журналиста

    Андреева облили красной краской участники антироссийского пикета. Журналист поинтересовался у дипломата, что он чувствует, когда на нем оказалась «кровь украинского народа». На это посол ответил, что это не настоящая кровь, а сироп.

    «На мне сироп. Он символизирует инсценировку. Инсценировку тут и инсценировку в Буче», — заявил Андреев.

    Группа украинцев облила красным сиропом российского посла и его супругу во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве в День Победы.

    Министерство иностранных дел России выразило протест властям Польши после нападения на дипломата. В ведомстве потребовали от правительства страны организовать церемонию возложения венка на могилы погибших солдат и обеспечить полную безопасность российской делегации.