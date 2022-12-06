Мир 06 декабря 2022, 02:49 Символику дивизии СС «Галичина» отказались признать нацистской на Украине Верховный суд Украины не стал признавать нацистской символику дивизии СС «Галичина» Pxhere

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Верховный суд Украины не увидел в символике дивизии СС «Галичина»* принадлежности к нацизму. Об этом сообщило интернет-издание «Страна» со ссылкой на адвоката Вячеслава Якубенко. Он защищает интересы Украинского института национальной памяти.

По его словам, Верховный суд завершил «длительную судебную эпопею», которую инициировали пять лет назад.

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«Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии „Галичина“* не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине», — привело издание слова Якубенко.

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Еще в 1995 году итальянский философ, писатель и ученый Умберто Эко написал большое эссе «Вечный фашизм». В нем он поделился размышлениями о фашистской идеологии, ее корнях и признаках. В колонке для «360» публицист Иван Новоселов рассмотрел указанные философом типичные признаки фашизма и оценил, насколько они применимы к режиму, который правит на Украине с 2014 года.

* 14-я дивизия СС «Галичина» — организация, запрещенная в России.