Ученые назвали найденное в Эфиопии окаменелое беспозвоночное в честь президента Украины Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фото Ausichicrinites zelenskyyi и заявила, что такое название очень символично.

«Символично, да и похожи», — написала она.

Окаменелые останки морской лилии нашли в Эфиопии. Ученые считают, что она обитала там в Юрский период, 145-201 миллионов лет назад. Реликт отправили для исследования в Силезский университет в Польше и дали ему название — Ausichicrinites zelenskyyi.

Владимира Зеленского регулярно обвиняют в работе на западные страны. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина приостановила переговоры с Россией из-за США.