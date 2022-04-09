Символ Z зажгли на пляжах Ливана в поддержку России

Буквы Z из свечей выложили на центральном пляже Бейрута и на набережной Тира. Российская диаспора в Ливане таким образом выразила поддержку спецоперации РФ на Украине, об этом сообщило РИА «Новости».

В акции принимали участие русские и ливанцы, они изобразили символ Z и выложили надпись «zа Россию» из зажженных свечей. В Тире в тот же час прошло подобное мероприятие. Россияне и ливанцы украсили инсталляции флагами обеих стран, акция прошла под гимн Российской Федерации.

Перед собравшимися выступил посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности представителя Россотрудничества Руслан Рамазанов.

Ранее ливанцы зажгли сотни свечей у посольства РФ в Бейруте. Участники акции пришли с российскими триколорами и портретом президента Владимира Путина. Так они выразили поддержку спецоперации, которую Россия проводит на Украине.