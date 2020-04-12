«Символ надежды». Швейцария проецирует флаги и слова поддержки на вершине горы Маттерхорн

В Швейцарии начали проецировать слова поддержки на один из важнейших символов страны — вершину горы Маттерхорн. Власти решили, что «символ надежды» необходим людям из-за ситуации с коронавирусом в стране.

По последней информации, в Швейцарии COVID-19 заболели более 25 тысяч человек. Свыше тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Несмотря на то, что в последние дни число новых заражений постепенно снижается, страна останется в режиме локдауна как минимум до 26 апреля.

Слова поддержки и флаги не случайно появились именно на горе Маттерхорн. Эта вершина — главный символ Швейцарии, именно она изображена на упаковках знаменитого шоколада Toblerone, Она располагается на границе с Италией. Это курортное местечко, которе очень сильно зависит от потока туристов. Из-за пандемии коронавируса в мире оно полностью остановилось, и поэтому власти захотели как-нибудь вдохновить ее жителей.

Мы хотели дать людям надежду и чувство единства. Так мы демонстрируем солидарность со всеми, кто пострадал от пандемии, и благодарим всех, кто помогает преодолеть этот кризис Власти Церматта

В конце марта правительство страны договорилось с художником Джерри Хофштеттером — начиная с 27 числа он каждый день проецирует на склон горы какое-либо изображение. За эти дни там появились надписи «Оставайтесь дома», «Надежда», «Мечтай сейчас — путешествуй позже».

В апреле художник начал проецировать на вершину флаги стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Там появились Италия, Франция, Португалия, Испания и сама Швейцария. Художник отметил, что это делается, чтобы напомнить — все являются частью единого целого. Перед лицом коронавируса все люди едины — на национальном, культурном или политическом уровне.