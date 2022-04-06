«Символ эпохи». Руководитель подмосковной фракции ЛДПР — о Жириновском
Зампред Мособлдумы Жигарев заявил, что Владимир Жириновский был символом эпохи
ЛДПР подтвердила смерть главы партии Владимира Жириновского. Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель подмосковной фракции партии Кирилл Жигарев рассказал «360» о том, каким человеком был его лидер.
Он отметил, что вся страна надеялась до последнего на выздоровление Жириновского. О нем переживали все члены партии. Его здоровьем интересовались даже те, кто никак не причастен к ЛДПР, не участвует и не интересуется деятельностью партии, отметил Жигарев.
«Это самое трагическое событие, которое только могло быть. Все, безусловно, ждали его выздоровления. Все как один говорили, что это был единственный человек, которого в нынешних обстоятельствах крайне не хватает для нашей страны», — отметил он.
Жигарев добавил, что роль Жириновского в политике никто не смеет преуменьшить. Это был символ эпохи.
«Он целиком и полностью посвятил себя служению государству. Это без преувеличения. Во-вторых, он на основе феноменального опыта мог предсказывать определенного рода события и мог предвидеть почти все события внутри страны и на международной арене. Ну никак нельзя преумалить его заслуги», — сказал Жигарев.