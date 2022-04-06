ЛДПР подтвердила смерть главы партии Владимира Жириновского. Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель подмосковной фракции партии Кирилл Жигарев рассказал «360» о том, каким человеком был его лидер.

Он отметил, что вся страна надеялась до последнего на выздоровление Жириновского. О нем переживали все члены партии. Его здоровьем интересовались даже те, кто никак не причастен к ЛДПР, не участвует и не интересуется деятельностью партии, отметил Жигарев.

«Это самое трагическое событие, которое только могло быть. Все, безусловно, ждали его выздоровления. Все как один говорили, что это был единственный человек, которого в нынешних обстоятельствах крайне не хватает для нашей страны», — отметил он.

Жигарев добавил, что роль Жириновского в политике никто не смеет преуменьшить. Это был символ эпохи.

«Он целиком и полностью посвятил себя служению государству. Это без преувеличения. Во-вторых, он на основе феноменального опыта мог предсказывать определенного рода события и мог предвидеть почти все события внутри страны и на международной арене. Ну никак нельзя преумалить его заслуги», — сказал Жигарев.