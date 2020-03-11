    11 марта 2020, 11:37

    Симптомы коронавируса обнаружили у сотрудников команд «Формулы-1»

    Ольга Ситникова

    Симптомы возможного заражения коронавирусной инфекцией нашли у сотрудников команд гонок «Формула-1». Заболевание заподозрили у работника «Макларена» и двух его коллег из «Хааса». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Express.

    Потерпевшие уже прошли нужные процедуры и сдали анализы. В течение пяти дней медики получат результаты обследования.

    Сейчас сотрудников поместили на карантин в отель.

    Новый сезон «Формулы-1» начнется 15 марта. Первый этап Гран-при проведут в австралийском Мельбурне.