Симптомы коронавируса обнаружили у сотрудников команд «Формулы-1»

Потерпевшие уже прошли нужные процедуры и сдали анализы. В течение пяти дней медики получат результаты обследования.

Сейчас сотрудников поместили на карантин в отель.

Новый сезон «Формулы-1» начнется 15 марта. Первый этап Гран-при проведут в австралийском Мельбурне.