Симптомы коронавируса обнаружили у сотрудников команд «Формулы-1»
Симптомы возможного заражения коронавирусной инфекцией нашли у сотрудников команд гонок «Формула-1». Заболевание заподозрили у работника «Макларена» и двух его коллег из «Хааса». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Express.
Потерпевшие уже прошли нужные процедуры и сдали анализы. В течение пяти дней медики получат результаты обследования.
Сейчас сотрудников поместили на карантин в отель.
Новый сезон «Формулы-1» начнется 15 марта. Первый этап Гран-при проведут в австралийском Мельбурне.