Мир 01 февраля 2024, 15:34 Симпатии Трампа к России сочли чушью на Украине Глава ГУР Буданов назвал чушью симпатию, которую Трамп испытывает к России Sean Rayford / Global Look Press

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его не беспокоит потенциальная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, несмотря на его симпатии к России. Об этом он заявил телеканалу CNN.

«Меня это не особо беспокоит», — сказал глава разведывательной службы.

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Буданов охарактеризовал Трампа как опытного во многих вопросах человека. А информацию о том, что экс-президент США и вся Республиканская партия являются поклонниками России назвал «полной чушью».

Глава ГУР признал отчаянное положение Украины из-за нехватки боеприпасов и выразил надежду на помощь со стороны США. При этом Трамп заявил ранее, что намерен сократить помощь ВСУ, а его сторонники в конгрессе выступили против увеличения поддержки Украины.

В конце января конгрессмен от Техаса Чип Рой заявил, что Киев не получит и доллара, пока администрация США не решит проблему с мигрантами. Законодатели настаивали на том, чтобы Джо Байден в первую очередь занялся внутренними делами страны.