Симоньян запретили въезд в Армению | 360°

Мир 26 октября 2022, 01:14 Симоньян запретили въезд в Армению Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о запрете для нее въезда в Армению Pxhere

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Главному редактору RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала главред RT.

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Решение властей страны запретить въезд в Армению первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину направлено на подрыв союзнических отношений между Арменией и Россией, говорится в распространенном заявлении блока второго президента республики Роберта Кочаряна.

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Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) решило запустить программу по развитию экономики Армении. Но, как считает политолог Александр Дудчак, страна вряд ли руководствуется желанием помочь. Он напомнил, что Соединенные Штаты не смогли помочь ни одной стране. Представители Белого дома лишь спонсировали «цветные революции» во всем мире.