Симонян сравнила системы здравоохранения в США и РФ

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян соотнесла две совершенно разные системы здравоохранения — российскую и американскую, исходя из того, как каждая справляется со всеми вызовами пандемии COVID-19.

По словам журналистки, в США каждый день происходят чудовищные случаи заражения врачей коронавирусом нового типа. «Американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама», — поделилась она в эфире телеканала «Россия 1».

Симоньян добавила, что после эту медсестру просто оставили дома без врачебной помощи. Главред заявила, что в России к пациентам имеется принципиально другой подход. «Мы говорим: „Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую“», — указала она.

Журналистка также обратила внимание на то, что в Штатах на душу населения меньше медиков и коечных мест, чем в России. Для многих финансово непосильно даже скорую вызвать, это стало причиной того, что среди жертв вируса больше афроамериканцев, которые чаще относятся к бедным слоям населения.

«В Америке <…> лучшая в мире <…> медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, ее просто нет», — заявила Симоньян, отметив, что в России пока почти треть коечного фонда не занята.