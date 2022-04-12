Симоньян прокомментировала заметки в западных СМИ о работе RT за рубежом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения о работе RT за границей в западных СМИ. В заметках шла речь о том, что несмотря на блокировки, у издания большая аудитория.

Заметки Симоньян назвала «истерикой».

«Twitter — не единственная история успеха RT en Español. В Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ — прим.ред.) у него более 18 миллионов подписчиков. <…> До блокировки на YouTube у испанского канала было 5,9 миллиона, а у английского — 4,65 миллиона», — цитирует Симоньян текст одной из статей El País.

Издание отметило, что «несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы его YouTube-каналов, российский голос продолжает, как может, просачиваться сквозь щели, оставленные платформами».

Associated Press пишет, что эффективность RT обусловлена развитием собственной крупной сети.

«Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив», — написала Симоньян.