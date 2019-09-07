Симоньян показала фотографию с освобожденными на Украине россиянами

Процесс обмена заключенными между Россией и Украиной уже стартовал и сейчас ожидается прибытие граждан двух стран. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Twitter фотографию с российскими освобожденными.

Вышинский показал подготовку россиян к вылету из Киева Подробнее

«Наши возвращаются. Уже летят», — подписала снимок Симоньян.

На кадре видны 25 человек, которые находятся в киевском аэропорту Борисполь перед вылетом в Москву. Сказать, кто именно на фото довольно сложно, так как лица у них замазаны. Не закрыли лицо только главному редактору РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Утром 7 сентября стало известно, что украинских заключенных на трех автобусах привезли во Внуково из СИЗО «Лефортово». За ними прилетел украинский борт, а российский лайнер вылетел за гражданами России. Сегодня страны должны завершить процесс обмена освобожденными.

Кирилл Вышинский был освобожден из СИЗО в августе по решению суда Украины. Он попал под стражу 15 мая 2018 года в Киеве по подозрению в государственной измене.