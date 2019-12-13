Симоньян ответила на слова американского режиссера Оливера Стоуна о российском телевидении

Оливер Стоун рассказал о своих впечатлениях от общения с Путиным Подробнее

«Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой», — привела слова Стоуна главред RТ в своем Теlеgrаm-канале.

По словам Симоньян, такое заявление Стоун сделал в ходе собственного выступления в Аргентинском университете.

«Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория», — пояснила она.

Ранее Оливер Стоун рассказал о своих впечатлениях от интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Режиссер назвал лидера России «застенчивым и скромным» человеком.