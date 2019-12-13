Симоньян ответила на слова американского режиссера Оливера Стоуна о российском телевидении
Ранее американский кинорежиссер и продюсер Оливер Стоун подчеркнул, что смотрит новости исключительно на телеканале RT. Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила это заявление. Об этом сообщил сайт RT.
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«Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой», — привела слова Стоуна главред RТ в своем Теlеgrаm-канале.
По словам Симоньян, такое заявление Стоун сделал в ходе собственного выступления в Аргентинском университете.
«Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория», — пояснила она.
Ранее Оливер Стоун рассказал о своих впечатлениях от интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Режиссер назвал лидера России «застенчивым и скромным» человеком.