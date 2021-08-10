Псаки заявила, что критика со стороны журналистов RT очень сильно ее расстраивала. Главред RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения со стороны Псаки. Об этом сообщил «Царьград».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что RT развернул кампанию, целью которой было опорочить ее образ и выставить в дурном свете. По ее словам, Портал опубликовал список ее лучших высказываний на посту главы пресс-службы Госдепа США, заявила она в интервью журналу Vogue.

«То, что мы мерзкие твари и обидели девочку, — это я поняла. Но всё-таки что там с морями Белоруссии?» — ответила Симоньян.