Симоньян ответила на обвинения со стороны Псаки
Псаки заявила, что критика со стороны журналистов RT очень сильно ее расстраивала. Главред RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения со стороны Псаки. Об этом сообщил «Царьград».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что RT развернул кампанию, целью которой было опорочить ее образ и выставить в дурном свете. По ее словам, Портал опубликовал список ее лучших высказываний на посту главы пресс-службы Госдепа США, заявила она в интервью журналу Vogue.
«То, что мы мерзкие твари и обидели девочку, — это я поняла. Но всё-таки что там с морями Белоруссии?» — ответила Симоньян.