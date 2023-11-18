Мир 18 ноября 2023, 00:36 Симоньян объяснила, почему нельзя договариваться с Украиной Журналистка Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя РИА «Новости»

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С Украиной нельзя договариваться, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ. Она назвала причину, почему не стоит этого делать.

По словам журналистки, российские военнослужащие огромными усилиями «размалывают» укрепления, построенные за время, которое прошло с момента подписания Минских соглашений.

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«Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя… Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота», — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, подписание Минских соглашений было только способом дать Украине время на возведение укреплений, разрушение которых теперь стоит жизни солдат ВС РФ. Симоньян подчеркнула, что «единственная договоренность, в которую можно верить — это сила, собственная сила и мощь, и страх с обратной стороны».

Ранее журналистка поинтересовалась у президента России Владимира Путина, где он хотел бы, чтобы ВС России остановились. Глава государства ответил, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов РФ.