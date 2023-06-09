Эксклюзив 09 июня 2023, 22:14 Симоньян назвала Пашиняна одним из худших явлений в истории народа Армении Глава RT Симоньян: премьер Пашинян — одно из худших явлений в истории армянского народа РИА «Новости»

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Премьер Никол Пашинян — это одно из худших явлений в истории армянского народа, заявила главред RT Маргарита Симоньян в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360». Она напомнила, что политик лично запретил ей въезд в Армению. И это, по мнению журналиста, был очень смешной шаг.

«Если не брать совсем уже чудовищные вещи, вроде геноцида армян, не знаю, что случалось в истории армянского народа хуже, чем Пашинян. Думаю, что после турецкой резни он будет на втором месте», — подчеркнула Симоньян.

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Говоря о запрете на въезд в Армению, глава RT заметила, что и не собиралась туда ехать, а ранее была в республике дважды.

«Один раз с [президентом России Владимиром] Путиным в командировке, другой раз — с Тиграном [Кеосаяном] в турпоездке. У Тиграна там живут родственники. И ему же не запрещен въезд, насколько я понимаю. Но он без меня не поедет, а мне запрещен», — пояснила она.

Симоньян добавила, что ее родственники не живут в Армении. По ее словам, в целом решение Пашиняна запретить ей въезд — достаточно смешной жест.

«[Запретил] за то, что он обиделся, зайчик. Так и написано [в формулировке]. За то, что систематически обижала армянского премьер-министра. Такой вот он у нас пушистик, обидчивый. Это так смешно, на самом деле», — заключила она.