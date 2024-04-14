Мир 14 апреля 2024, 22:46 Симоньян напомнила о пророческих словах Жириновского об Украине Симоньян пожелала, чтобы слова Жириновского об Украине оказались пророческими РИА «Новости»

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о словах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что все забудут Украину, надеясь, что они окажутся пророческими. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они, действительно, окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте», — подчеркнула Симоньян.

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Главред при этом перефразировала слова Уильяма Шекспира про «чуму на оба ваши дома», заменив название болезни на «выздоровление».

Симоньян также пожелала всем западным странам счастья, богатства и сытости, попросив оставить Россию и «нашу Украину» в покое.

Ранее журналистка рассказала о попытке сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. По ее словам, украинские националисты устроили провокацию у входа в кинотеатр. Это был первый показ картины в Евросоюзе, чтобы рассказать правду о Донбассе, украинском майдане и причинах начала российской спецоперации.