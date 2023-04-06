Мир 06 апреля 2023, 07:53 Симметричный ответ России на санкции США назвали самообороной Полковник Винокуров: Россия симметрично и асимметрично ответит на гибридную войну Запада piqsels

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Через новую концепцию внешней политики Россия послала Западу сигнал о том, что примет симметричные и асимметричные меры в ответ на развязанную США гибридную войну. Об этом сказал РИА «Новости» глава Центра военно-дипломатического анализа и оценок, полковник ГРУ Генштаба в отставке Владимир Винокуров.

В утвержденном президентом Владимиром Путиным документе, по его словам, Россия обязалась искать баланс интересов в отношениях с США, но предупредила о симметричных и асимметричных ответных мерах на экзистенциальные угрозы и недружественные действия. Новую концепцию внешней политики Владимир Винокуров назвал сигналом западным странам.

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«Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны», — сказал он.

Много лет назад, по словам полковника, против России начали вводить незаконные экономические санкции и устраивать скоординированные информационно-психологические операции. Под необъективными предлогами другие страны стали наращивать военное давление, чтобы сдержать и изолировать страну. Он назвал инструментами США подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также создание сети биолабораторий.